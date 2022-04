Nach Aus 2020: Bitterfelder Frauenklinik soll noch in diesem Jahr wiedereröffnen

In Bitterfeld stehen Gynäkologie und Geburtshilfe vor dem Neubeginn. Die Entscheidung für den Wiederaufbau der Klinik ist eine gegen den Trend. Personal wird aber weiterhin gesucht.

Bitterfeld/MZ - Geboren in Bitterfeld: Das soll bald wieder Realität sein. René Rottleb, Geschäftsführer des Gesundheitszentrums Bitterfeld/Wolfen, bestätigte gegenüber der MZ: „Die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe wird in Bitterfeld im Jahr 2022 wieder in Betrieb gehen.“ Ein Datum nannte er nicht. Aber er teilte mit, dass es gelungen sei, die ärztliche Leitung für den Wiederaufbau der seit April 2020 abgemeldeten Klinik zu finden.