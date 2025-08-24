„Mühlbeck macht’s“ ist ein junger Verein, der Menschen zusammenbringen und gemeinsam gestalten will. Welche Ideen es gibt und wo sich seine Mitglieder bereits eingebracht haben.

Mutmacher und Dachbauer - Ein kleiner Verein will noch mehr Leben nach Mühlbeck holen

Maria Leisinger und Kay Hemmerling gehören mit 14 weiteren Mitgliedern zum Verein „Mühlbeck macht’s“.

Mühlbeck/MZ. - Maria Leisinger und Kay Hemmerling brauchen keine Bedenkzeit. Sie sind sicher: „Wir wohnen im schönsten Dorf.“ Beide schicken auf dem Mühlbecker Dorfanger die Augen auf Wanderschaft. Dorfteich, eine stattliche Eiche, Rasen, Kirche, die alte Schule, Wohnhäuser und Antiquariate bestimmen die Szenerie. Es ist ruhig, ein guter Platz zum Leben – aber kein verschlafener Ort.