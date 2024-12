Erstmals geht der vom Ostdeutsche Sparkassenverband verliehene Preis „Kommune des Jahres“ in den Landkreis Anhalt-Bitterfeld.

Pouch/Potsdam/MZ. - Einsatz für die eigene Kommune – der kann sich lohnen. Die Gemeinde Muldestausee ist am Donnerstag in Potsdam vom Ostdeutschen Sparkassenverband als Kommune des Jahres in Sachsen-Anhalt ausgezeichnet worden.