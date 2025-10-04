Challenge in Schlaitz für neue Sportanlage Muldestausee-Bürgermeister überwindet Parcours: Neue Sportanlage in Schlaitz rückt immer näher

Der Gemeindechef von Muldestausee stellt sich Herausforderungen und absolviert Parcours in Schlaitz mit Bravour. Spendengelder für die neue Sportanlage gehen weiter ein, deshalb warten schon die nächsten Aufgaben auf Ferid Giebler.