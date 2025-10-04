Challenge in Schlaitz für neue Sportanlage Muldestausee-Bürgermeister überwindet Parcours: Neue Sportanlage in Schlaitz rückt immer näher
Der Gemeindechef von Muldestausee stellt sich Herausforderungen und absolviert Parcours in Schlaitz mit Bravour. Spendengelder für die neue Sportanlage gehen weiter ein, deshalb warten schon die nächsten Aufgaben auf Ferid Giebler.
Schlaitz/MZ. - Ein Sprung ins Wasserbecken, rutschen auf nasser Bahn, hangeln, durch einen Schlammgraben robben, ein Netz am Fußballtor bezwingen, Bierkästen in luftiger Höhe stapeln und noch viel mehr.