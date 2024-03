Nach jahrelanger Pause will Mühlbeck erstmals wieder ein Dorffest feiern. Dafür hat man einen neuen Ort gefunden. Geplant sind ein sportliches Dorfduell, Live-Musik und Kulinarik. Doch das reicht den Bürgern noch nicht.

Mühlbeck beendet Feierflaute - 1. Dorffest startet am Teich

Trubel am Teich

Mühlbeck will nach jahrelanger Pause wieder ein Dorffest feiern. Dafür werden noch Iden gesucht.

Mühlbeck/MZ. - Dorffeste sind beliebte Veranstaltungen, bieten sie doch oft beste Unterhaltung und die Möglichkeit, sich gemeinsam für seinen Ort einzusetzen. In Mühlbeck haben nun Bürger beschlossen, nach jahrelangerer Pause wieder ein Fest zu organisieren - das 1. Mühlbecker Dorffest am Teich.

Erste Pläne

Seit geraumer Zeit bereiten der Ortschaftsrat, die Vorsitzenden der Vereine und weitere interessierte Bürger dieses neue Spektakel vor. So entstanden laut einer Mitteilung zahlreiche Ideen, um den Einwohnern und ihren Gästen einen vergnüglichen Nachmittag zu bescheren.

Fest steht bereits das Datum des neuen Spektakels: Gefeiert wird am 4. Mai ab 14 Uhr unter freiem Himmel am Teich. Versprochen wird den Besuchern „Mühlbecker Kulinarik“ bei einem großen Picknick. Deshalb sollten die Besucher unbedingt eigene Decken mitbringen. Dort wird es beispielsweise die leckeren Kuchen der Fauen und Männer des Veteranen-Clubs geben. Eine weitere Idee ist, möglicherweise eine Pizza-Strecke aufzubauen.

Ein Highlight soll das „Sportliche Dorfduell“ werden, das der TSV Mühlbeck organisiert. Hier können Familien gegeneinander in verschiedenen Gaudi-Wettkämpfen antreten. Dem Sieger winkt der neu geschaffene Mühlbecker Wanderpokal. Denn das Duell soll zu einer Tradition werden und künftig möglichst jedes Jahr stattfinden.

Literatur und Karaoke

Natürlich darf Live-Musik bei der Festpremiere nicht fehlen. Und auch für die jüngeren Besucher soll einiges geboten werden. So sind Kinderschminken, eine Hüpfburg und Ponyreiten vorgesehen. Sogar die Literatur soll an diesem Nachmittag eine Rolle spielen. In welcher Form konkret ob als Vorleseaktion, Märchenzelt oder Quizstrecke steht noch nicht fest. Zudem ist eine Führung durch die Kirche geplant, bei der man spannende Fakten aus der Historie und den baulichen Besonderheiten des Gotteshauses erfahren kann. . Und beim Karaoke darf dann jeder selber für Gaudi sorgen.

Doch noch ist man mit den Planungen nicht am Ende. Gefragt sind laut der organisatoren noch weitere Ideen. Wer sich einbringen will, kann dienstags von 17 bis 18 Uhr ins „Planungsbüro“ im ehemaligen Mühlbecker Pfarrhaus, Dorfplatz 16, kommen.