Modellbahn-Flohmarkt in Mößlitz steht bevor - Große Auswahl an gebrauchten Loks, Wagen und Zubehör

Mösslitz/MZ. - Freunde kleiner Eisenbahnen dürfen sich freuen.

Auf Gut Mößlitz wird am Samstag, 8. November und Sonntag, 9. November jeweils von 10 bis 15 Uhr der siebte Modellbahn-Flohmarkt stattfinden. Die große Kulturscheune dient dabei als Ausstellungsfläche. Händler und Sammler bieten Wagenmaterial, Lokomotiven, Antriebe, Gleise und Zubehör für verschiedene Spurweiten an. Dazu kommen Material für Landschaftsbau, einzelne Bauteile, ältere Eisenbahnfilme, Fachliteratur und Modellautos.

Sammler schätzen diese Verkaufsform, weil Modelle vor dem Kauf geprüft und an eine Stromversorgung angeschlossen werden können. Außerdem lassen sich Preise direkt am Tisch verhandeln. Einige Besucher suchen gezielt Ersatzteile für bestehende Anlagen. Andere wollen erste Komponenten beschaffen, um mit dem Hobby zu beginnen und eine kleine Einstiegsszene aufzubauen. Für Kinder können einzelne Waggons oder Figuren eine erschwingliche Ergänzung für die heimische Platte darstellen.

Höhepunkt für viele bleibt jedoch das breite Angebot an gebrauchten Einzelteilen, die online oft nicht mehr lieferbar sind. Der Eintritt beträgt für Erwachsene ab 16 Jahre zwei Euro. Kinder haben freien Zugang. Parkflächen stehen auf dem Gutsgelände bereit.