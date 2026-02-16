Ein Man hat sich in der Nacht zum Montag aus der Hauptstadt in die Provinz fahren lassen - und stieg dort einfach aus und verschwand.

Mit dem Taxi von Berlin nach Zörbig - Mann steigt in der Nacht aus und prellt Kosten von 330 Euro

Zörbig/MZ. - Die Polizei in Anhalt-Bitterfeld sucht nach einem Mann, der einen Taxifahrer um etwa 330 Euro geprellt hat. Der Unbekannte hatte sich in der Nacht zum Montag, 16. Februar von Berlin bis nach Zörbig fahren lassen. Dort angekommen, stieg der Fahrgast gegen 3.30 Uhr einfach aus, ohne die angefallenen Kosten zu bezahlen. Er verschwand in unbekannte Richtung.

Der 52 Jahre alte Fahrer begab sich daraufhin zur Polizei und erstattete Anzeige. Der Unbekannte wurde als etwa 1,70 Meter groß und von schlanker Gestalt beschrieben. Der Mann hatte während der Fahrt angegeben, aus dem Ausland zu stammen. Er sprach nur englisch.

Gegen ihn wird nun wegen Erschleichens von Leistungen ermittelt. Laut Gesetzgeber ist für dieses Vergehen eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe vorgesehen.