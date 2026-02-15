Physiotherapeut Dennis Zahrt ist Kegler aus Leidenschaft. Er hat die Bundesliga im Blick und macht die Nationalmannschaft fit. Weshalb die Aufgabe viel mit Leidenschaft zu tun hat.

Mit dem Adler auf der Brust - Diese deutschen Athleten macht ein Bitterfelder fit

Dennis Zahrt arbeitet als Physiotherapeut im Goitzsche Klinikum in Bitterfeld. Mit seinem Hobby Kegeln ist er groß herausgekommen.

Bitterfeld/MZ. - Dennis Zahrt ist in seinem Element. Er arbeitet im Goitzsche Klinikum in Bitterfeld als Physiotherapeut – viel auf der Intensivstation, auch in der Ambulanz. Der Job macht ihm Spaß. Genauso wie das Kegeln sein Leben bestimmt. Beides bringt der jetzt in Thalheim lebende 34-Jährige seit geraumer Zeit zusammen. Er ist Physiotherapeut der deutschen Kegelnationalmannschaft, betreut alle Nachwuchsaktiven von der U 23 an abwärts.