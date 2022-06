Mit Auto kollidiert: Kradfahrer in Mühlbeck schwer verletzt

Mühlbeck/MZ - Ein Motorradfahrer wurde am Sonntag gegen 16.50 Uhr auf der B 100 in der Nähe des Pegelturms am Goitzschesee schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein hallesches Klinikum geflogen.

Der Unfall ereignete sich an der Einmündung der Umgehungsstraße von Friedersdorf auf die B 100. Ein Pkw mit Anhänger war auf der derzeit wegen einer Sperrung in Friedersdorf viel benutzten Straße unterwegs und wollte nach links in Richtung Mühlbeck auf die Bundesstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem aus Mühlbeck kommenden Motorradfahrer. Bei der Kollision wurde der Kradfahrer so schwer verletzt, dass er nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Hubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik abtransportiert werden musste.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.