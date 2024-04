Priorau/MZ. - Wanderer aufgepasst. Wer sich auf den Weg von Priorau Richtung Marke macht, wird stolpern. Nicht unbedingt über Steine, wohl eher im übertragenen Sinn über Pfosten und Schilder, die nicht zu übersehen sind. Ganz sicher wird er staunen.

Erklärungen am Wegesrand - Was hat es mit Leidenschaft und Liebessteinen auf sich?

„Wir erinnern an Philipp von Zesen“, sagt Pfarrerin Ina Killyen. Die Kirchengemeinde Priorau-Schierau und der Priorauer Heimatverein wollen dem Dichter ein Denkmal setzen. Es geht um mehr als die Tatsache, dass Zesen der wohl bekannteste Sohn des Ortes Priorau. Was zählt, ist dessen Gabe, Worte zusammenzufügen und mit denen Alltägliches zu beschreiben. Oft ist dies dem Dichter gelungen. Nicht selten scheiterte er aber auch beim Versuch, Fremdworte mit dem Zauber der Muttersprache überflüssig zu machen.

Ina Killyen und Andreas Hillger zeigen vor der Kirche von Priorau die Textentwürfe für die neuen Tafeln am Zesenweg. (Foto: André Kehrer)

Die neue Beschilderung entlang des seit Jahren existierenden und von Raguhn unterhalb des Finkenberges am Rand des Urstromtales der Mulde Richtung Priorau verlaufenden Philipp-von-Zesen-Weges zeigt das. Auf bisher acht Holztafeln sind Worte und Erklärungen angebracht. So, wie es vor nunmehr zwei Jahren der Dessauer Schriftsteller Andreas Hilger den Priorauern empfohlen hatte. Alles geschah aus Leidenschaft.

Apropos Leidenschaft. Das heute zur Alltagssprache gehörende Wort beschreibt das Begehren, die Innigkeit und Inbrunst, mit der eine Sache angegangen wird. Passion ist ein anderes Wort dafür. Zesen hat es übersetzt, verständlich gemacht und damit den Grundstein für viele andere Wortdeutungen gelegt. Grundstein: Davon wird immer wieder erzählt und geschrieben. Experten zählen auch dieses Wort zum Nachlass des großen Priorauer Sohnes. Als Ersatz und Ergänzung für das nicht minder gebräuchliche Fundament.

„Es gibt so viele verschiedene Worte, die Philipp von Zesen zugeschrieben werden“, erzählt Pfarrerin Killyen, die nicht ausschließen will, dass der Wortwanderweg weiter wächst. Obwohl: Alles kostet Geld und ist weder von der Kirchengemeinde noch vom Heimatverein um dessen Vorsitzenden Andreas Schaaf allein zu stemmen. „Es ist wunderbar, dass mit Hilfe der Firma Isolierungen Leipzig der Weg nun ein gutes Stück weit beschildert ist“, betont Ina Killyen. Mitarbeiter des auch im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen ansässigen Unternehmens hatten Wege freigeschnitten, Pfosten gesetzt, Tafeln angeschraubt – auch, weil Mitarbeiterin Anita Wagenknecht fleißig die Werbetrommel für das so bisher einmalige Unterfangen in Priorau geworben hatte.

Eröffnung des Wortwanderweges im Mai

Schritt für Schritt geht es weiter auf dem Pfad der Worte. Die Tour ist spannend. Wer von ihr berichten will, kann seine Gedanken im Tagebuch niederschrieben. Sie ahnen es. Auch dieses Wort hat Philipp von Zesen geprägt. Er ersetzte damit das Journal und ebnete den Boden für Einträge in Mundart. Auch so eine Schöpfung, die den Dialekt ein Stück weit verdrängt. Nicht gelungen ist dies dem Barockdichter indes mit dem Meuchelpuffer, der die Pistole überflüssig machen sollte. Auch der Liebesstein schaffte es nicht in den Alltag. Wohl aber auf den Priorauer Wortwanderweg. Der soll ein Magnet für Besucher sein.

Als die Idee vom Pfad laufen lernte, trafen sich Interessierte vor zwei Jahren an der Stelle in Priorau, an der einst Zesens Geburtshaus stand. (Foto: André Kehrer)

Offiziell eröffnet wird der Wanderweg im Mai. Wann genau und mit welchem Programm dies geschehen soll, ließen die Ideengeber allerdings noch offen. Überraschungen gehören zu Priorau und Philipp von Zesen. Der Blick auf das Schaffen des Dichters und ein erster Abstecher auf den neuen Pfad mit den wortreichen Erklärungen liefern den Beweis.