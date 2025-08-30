Erstmals nach Corona hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld alle Kitas aufgesucht und den Zustand der Zähne der Kinder kontrolliert. Die Ergebnisse überraschen.

Mehr Kinder mit gesunden Zähne - Doch eine Altersgruppe putzt zu wenig

Bei den Drei- bis Sechsjährigen hat sich die Zahngesundheit verbessert. Das zeigen die Reihenuntersuchungen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld.

Bitterfeld/MZ. - Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat sich die Zahl der Kinder mit gesunden Zähnen deutlich erhöht. Das ist das Ergebnis der Reihenuntersuchungen des Jugendzahnärztliche Dienstes in Kindertagesstätten sowie Schulen des Landkreises. Diese gibt Einblicke in die Entwicklung der Zahngesundheit.