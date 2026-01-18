Die ersten Kinder des Jahres in Bitterfeld sind da. Im Goitzsche Klinikum hofft man auf eine weitere Zunahme der Geburten. Woher der Optimismus kommt.

Mehr Kinder in Bitterfeld - Geburtshilfe im Goitzsche Klinikum wächst gegen den Trend

Der Zugang zum Kreißsaal im Goitzsche Klinikum: Im Jahr 2025 kamen hier 294 Kinder zur Welt.

Bitterfeld/MZ. - Das erste Baby des Jahres hat etwas länger auf sich warten lassen im Goitzsche Klinikum in Bitterfeld. Erst am 4. Januar kam Elias zur Welt. Anlass zur Sorge gibt die Verspätung nicht. Denn bis zum 15. Januar haben bereits weitere acht Mädchen und Jungen das Licht der Welt erblickt.