Joelle Meyer und Fiona Spengler lernen am Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen. Sie haben eine Beziehung zu Young Leaders geknüpft. Das ist alles andere als alltäglich.

Wolfen/MZ. - Schule ist Alltag. Randvoll mit Lernstoff in diversen Fächern und mit dem Abi im Blick. So sehen es Joelle Meyer (18) und Fiona Spengler (17). Doch damit ist für die Schülerinnen der zwölften Klasse des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Wolfen nicht Schluss. Sie wollen mehr, bringen sich ein, drücken ihrer Welt ein Stück weit den Stempel auf – in der Schülerzeitung, in einer AG zusammen mit den Schülern der Sonnenlandschule und in der Bibliothek des Gymnasiums. Sie engagieren sich, sind junge Macherinnen.