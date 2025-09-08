Als es an das Bezahlen ging, suchte ein Mann in Bitterfeld streit. Weit kam er nicht.

Bitterfeld/MZ. - Einen Zechpreller konnte die Polizei am Sonntag schnappen.

Ein Gast hatte in einem Restaurant in der Walther-Rathenau-Straße in Bitterfeld gegen 18.30 Uhr Speisen und Getränke im Wert von rund 20 Euro bestellt und verzehrt. Als es ans Bezahlen ging, brach er einen Streit vom Zaun und verließ, ohne den Betrag zu begleichen, das Lokal.

Das Personal konnte noch beobachten, wie der Mann in einen Bus stieg. Die daraufhin informierte Polizei nahm sofort die Verfolgung auf und konnte den 39-Jährigen wenige Minuten später beim Aussteigen an einem unweit entfernten Haltepunkt stellen. Gegen ihn wird nun wegen Betruges ermittelt.