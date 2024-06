Mit dem Hauptgewinn in der Zusatzlotterie Super 6 in Höhe von 100.000 Euro konnte ein Lottospieler im Landkreis Anhalt-Bitterfeld den Monat Mai ganz entspannt ausklingen lassen.

Bitterfeld/Magdeburg/MZ. - Mit dem Hauptgewinn in der Zusatzlotterie Super 6 in Höhe von 100.000 Euro konnte ein Lottospieler im Landkreis Anhalt-Bitterfeld nach Angaben der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt den Monat Mai ganz entspannt ausklingen lassen. Er hatte am Mittwochabend alle sechs Ziffern der sechsstelligen Gewinnzahl richtig. Der Spieleinsatz lag bei lediglich 12,75 Euro.

Der Gewinner hatte beim Abgeben seines Lottoscheins in der Verkaufsstelle seine Lotto-Kundenkarte mit einlesen lassen. Er braucht sich deshalb um die Anforderung des 100.000-Euro-Gewinns nicht zu kümmern, denn er bekommt Post mit einer Gewinnbenachrichtigung aus dem Lottohaus in Magdeburg.

„Während das Wetter gerade für einige Kapriolen sorgt, stehen beim Lottoglück die Zeichen auf Sonnenschein“, sagt Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld glückten in diesem Jahr bislang elf Hochgewinne ab 5.000 Euro – darunter auch ein Gewinn von rund 95.000 Euro bei Eurojackpot. Dieser war Ende April von einer Frau aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld erzielt worden.

Übrigens: Super 6 ist eine Zusatzlotterie, die auf Spielscheinen für Lotto 6 aus 49, Eurojackpot, Bingo, Glücksspirale und Toto angekreuzt werden kann. 1,25 Euro kostet die Teilnahme an einer Ziehung der Zusatzlotterie, die immer mittwochs und samstags erfolgt.

Ende April erst hatte ein Lottospieler aus Anhalt-Bitterfeld beim Eurojackpot 95.323,60 Euro gewonnen. Er hatte 2,60 Euro investiert.