Rösa/MZ. - Bislang unbekannte Täter sind am Wochenende in ein Einfamilienhaus in Rösa eingebrochen. Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitteilte, drangen sie am Sonnabend in der Zeit zwischen 17.30 und 19.30 Uhr gewaltsam in das Haus eines 47-Jährigen ein, durchsuchten und durchwühlten dort alle Räumlichkeiten.

Der oder die Täter hatten dabei in eine Fensterscheibe ein Loch geschlagen, griffen durch dieses im Anschluss hinein und öffneten so die Terrassentür von innen. Augenscheinlich ist eine Münzsammlung entwendet worden. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf 900 Euro. Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Hinweise zur Tathandlung geben kann, wird gebeten, sich mit dem Revierkommissariat Bitterfeld- Wolfen, Dammstr. 10, Tel. 03493 / 30 10 oder unter der E-Mail-Adresse [email protected] mit der Polizei in Verbindung zu setzen.