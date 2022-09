Lieferungen für Elektroauto-Batterien aus Wolfen an Koreaner

Wolfen/MZ - Aus der in Wolfen entstehenden Lithiumraffinerie wird künftig Lithiumhydroxid in Batteriequalität an eine Firma in Korea geliefert. Einen entsprechenden Vertrag hat die AMG Lithium GmbH mit dem koreanischen Unternehmen EcoPro unterzeichnet. Dieser hat eine Laufzeit von zunächst drei Jahren. Das teilt AMG mit.