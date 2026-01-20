Ein Musiker mit Wolfener Wurzeln macht gleich mit zwei Bands Werbung für die alte Heimat. Deren größter Hit, ein Liebeslied an Bitterfeld, stammt aus der Feder eines gebürtigen Kaiserslauterers. Wie es dazu kam.

Liebeslied an Bitterfeld wird für die „Klabusterbären“ zum Hit - Wie es zum kultigen Siegeszug kam

Die „Klabusterbären“ mit Sänger Jan „Ecki“ Westhusen traten zuletzt beim traditionellen halleschen „Weihnachtsspringen“, wo der Hit „Bitterfeld“ ein Muss ist.

Bitterfeld-Wolfen/MZ. - In München steht ein Hofbräuhaus. Bochum ist keine Weltstadt. Delmenhorst ist immer da, wo du nicht bist. Städte und ihre Hymnen. Wer die Zeilen der Spider Murphy Gang, von Herbert Grönemeyer oder von der Traurig-Band Element of Crime hört, weiß sofort, wo die Musik spielt. Dass auch Bitterfeld mal derart zum Hit werden könnte, galt lang als so unwahrscheinlich wie Traumstrände im benachbarten Bergbaurevier.