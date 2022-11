Letzte Chance 2022 - Irrgarten Altjeßnitz öffnet zum letzten Mal in diesem Jahr

Der Irrgarten in Altjeßnitz sagt an diesem Wochenende das letzte Mal für dieses Jahr: „Hereinspaziert“.

Altjessnitz/MZ - Der Irrgarten in Altjeßnitz sagt an diesem Wochenende das letzte Mal für dieses Jahr: „Hereinspaziert“. Dann fällt er in seinen wohlverdienten Winterschlaf. Am Samstag und Sonntag wird er von 10 bis 20 Uhr geöffnet haben.

Wer sich also noch einmal in die Irre führen lassen möchte, sollte die Tage gut nutzen. Aber auch ein Ausflug mit der ganzen Familie lohne sich allemal. Denn der barocke Gutspark hat sein herbstliches Gewand übergestreift.