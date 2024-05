Es ist das sportliche Highlight der Region zwischen Bitterfeld und Dessau an diesem Wochenende - der Goitzsche-Marathon. Mehr als 2.000 Teilnehmer laufen auf den verschiedenen Strecken.

Läufer sind auf dem Weg - Goitzsche-Marathon in Bitterfeld bei regnerischem Wetter gestartet

Massenstart am See-Ufer

Start zur Marathon- und Zehn-Kilometer-Strecke: Mehr als 2.000 Läufer gehen beim Goitzsche-Marathon an den Start.

Bitterfeld - Sie sind auf dem Weg. Pünktlich um 9 Uhr hat Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) am Sonntagmorgen den Startschuss zum Goitzsche-Marathon gegeben. Gut 2.000 Läuferinnen und Läufer sind dieses Mal dabei. Dazu kommen noch die Jüngsten beim Bambini-Lauf. „Wir sind auf Rekordkurs“, sagt Mitorganisator Lars Schindler

Als erstes gingen die Teilnehmer des Marathons und der Zehn-Kilometer-Distanz auf die Strecke. Zusammen fast 450 Läuferinnen und Läufer. In der ersten Reihe Vorjahressiegerin Yvonne van Vlerken, Vorjahressieger Cornelius Rossbach und Marathonstar Razid Soufi, dessen Bestzeit bei zwei Stunden und 15 Minuten liegt. Ein neuer Streckenrekord liegt also in der Luft. Ob es damit etwas wird, können die zahlreiche Zuschauer ab 11.15 Uhr erleben. Ab dann könnten sich die Marathon-Läufer dem Ziel im Stadthafen nähern.

Die Medaillen liegen bereit. (Foto: Frank Czerwonn)

Immerhin hat der Regen nur Sekunden nach dem Startschuss aufgehört und die Temperaturen sind perfekt für die Läufe. Auch Halbmarathon, der in Mühlbeck startet, Staffeln, Firmenlauf, Nordic Walking und erstmals auch ein Special Olympics Wettbewerb stehen auf dem Programm. Spannung ist garantiert.