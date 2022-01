Landtag befasst sich in dieser Woche mit der Deponie in Roitzsch

Die Deponie in Roitzsch wird Thema im Magdeburger Landtag.

Roitzsch/MZ/RMA - Die Zukunft der Deponie in Roitzsch wird in dieser Woche im Magdeburger Landtag thematisiert.

Am Mittwoch, 12. Januar, findet dazu in einer Sitzung des zuständigen Ausschusses für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt eine Anhörung statt, die die AfD-Fraktion im Landtag beantragt hatte. Neben den zuständigen Landesministerien und -einrichtungen sind auch Landrat Andy Grabner (CDU), Sandersdorf-Brehnas Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos), der Gutachter sowie die Bürgerinitiative „Pro Roitzsch“ eingeladen.

Anfang November 2021 stellte ein neues Gutachten die Deponie in Frage

Anfang November 2021 wurde ein neues Gutachten vorgestellt, in dem die Stadt gemeinsam mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Bürgerinitiativen und Experten die bestehende Genehmigung und Betriebserlaubnis für den Betrieb der Deponie Roitzsch in Frage stellte.

Das Gutachten kam zu dem Schluss, dass die von der Papenburg GmbH geführte Deponie eigentlich nie hätte genehmigt werden dürfen: So waren mangelhafte Messverfahren und widersprüchliche Zahlen in den Anträgen festgestellt worden. Seit Jahren warnen Experten vor den Gefahren, die von der Deponie ausgehen. Anwohner berichten zudem, dass bereits Schadstoffe in das Grundwasser gelangt seien.

Die Zuständigkeiten für die Prüfung liegen beim Landkreis

Die Zuständigkeiten für die Prüfung liegen zwar beim Landkreis, doch sieht dieser sich wegen fehlender Mittel und Experten nicht in der Lage, das Gelände auf seine Sicherheit zu bewerten. Die Anhörung soll nun auch in diesem Punkt Klarheit schaffen.