Bitterfeld/MZ. - Ein auf frischer Tat ertappter Ladendieb hat am Donnerstag, 23. Januar, in einem Supermarkt in der Brehnaer Straße in Bitterfeld Mitarbeiter des Supermarktes und Polizisten verletzt. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.

Der Zwischenfall ereignete sich am Donnerstag gegen 15 Uhr. Dabei wurde ein Mann beobachtet, wie dieser im Kassenbereich gelagerte Süßwaren entwenden wollte. Als der Angestellte ihn daraufhin ansprach, reagierte dieser äußerst aggressiv und griff den Mann körperlich an. Weitere Mitarbeiter eilten zu Hilfe und konnten so den Widersacher vorerst unter Kontrolle bringen und ihm den Weg versperren. Dabei wurden sie vom Täter beleidigt und bedroht sowie teilweise leicht verletzt.

Damit war es jedoch noch nicht vorbei. Auch auf die hinzugerufene Funkwagenbesatzung hatte es der Täter abgesehen. Er trat und schlug wiederum um sich, wobei die eingesetzten Beamten ebenfalls leichte Blessuren davontrugen. Der 25-Jährige, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, muss sich nun wegen gleich mehrerer Vergehen verantworten.