Kurz vor Mitternacht - Mitarbeiter in Optikergeschäft in Zörbig ertappt einen Einbrecher

Zörbig/MZ - Ein Mitarbeiter eines Augenoptikergeschäfts in der Langen Straße in Zörbig hat in der Nacht zum Freitag einen Einbruch in seinen Laden verhindert. Der Mann hatte sich kurz vor Mitternoch noch in den Geschäftsräumen aufgehalten, als gegen 23.30 Uhr eine unbekannte männliche Person versuchte, über ein angekipptes Fenster in die Innenräume des Ladens zu gelangen.

Durch die Geräusche aufmerksam geworden, schaute der Mitarbeiter in dem Büroraum nach. Dadurch schreckte der schwarz gekleidete Täter offenbar auf, sodass er die Flucht ergriff. Ein Schaden ist nicht entstanden. Die Spur verlor sich außerhalb des Geschäfts.