Halle (Saale), Deutschland
  4. Imagekampagne auf Social Media: Kurz, knackig, cool auf Instagram, TikTok und Youtube - Influencer sollen Bitterfeld-Wolfen pushen

Influencer entdecken Bitterfeld-Wolfen. Die Kampagne der Wohnungswirtschaft soll Leute auf die Stadt neugierig machen. Was zeigt Nico Abrell im Premierenspot von seinem Besuch hier?

Von Frank Czerwonn Aktualisiert: 13.08.2025, 11:49
Nico Abrell probiert die Fitnessanlage in der Grünen Lunge aus.
Nico Abrell probiert die Fitnessanlage in der Grünen Lunge aus. (Repro: Frank Czerwonn)

Bitterfeld/MZ. - Bitterfeld-Wolfen will durchstarten. Jedenfalls in den sozialen Medien. Denn altbackene Werbeplakate, Anzeigen oder TV-Werbung ziehen bei jungen Menschen kaum noch.