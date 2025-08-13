Imagekampagne auf Social Media Kurz, knackig, cool auf Instagram, TikTok und Youtube - Influencer sollen Bitterfeld-Wolfen pushen
Influencer entdecken Bitterfeld-Wolfen. Die Kampagne der Wohnungswirtschaft soll Leute auf die Stadt neugierig machen. Was zeigt Nico Abrell im Premierenspot von seinem Besuch hier?
Aktualisiert: 13.08.2025, 11:49
Bitterfeld/MZ. - Bitterfeld-Wolfen will durchstarten. Jedenfalls in den sozialen Medien. Denn altbackene Werbeplakate, Anzeigen oder TV-Werbung ziehen bei jungen Menschen kaum noch.