Imagekampagne auf Social Media Kurz, knackig, cool auf Instagram, TikTok und Youtube - Influencer sollen Bitterfeld-Wolfen pushen

Influencer entdecken Bitterfeld-Wolfen. Die Kampagne der Wohnungswirtschaft soll Leute auf die Stadt neugierig machen. Was zeigt Nico Abrell im Premierenspot von seinem Besuch hier?