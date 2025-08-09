An der Kreuzung B183a und B100 bei Brehna hat es am Freitagabend wieder einmal einen schweren Unfall gegeben.

Brehna/MZ. - An der Kreuzung B183a und B100 bei Brehna hat es am Freitagabend, 8. August, erneut einen schweren Unfall gegeben. Das hat das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld am Sonnabend meldet.

Nach ersten Informationen hatte der 37-jährige Fahrer eines Ford gegen 18.30 Uhr die Bundesstraße 183a aus Richtung Delitzsch in Fahrtrichtung Bundesstraße 100 befahren. Zur selben Zeit wollte ein 34-jähriger Fahrer eines Nissan von der Kreisstraße 2060 in den Kreuzungsbereich zur B 100 einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Ford.

Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 25.000 Euro geschätzt.