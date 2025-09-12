Die Klage gegen die Kreisumlage 2025 spaltet die Kommunen im Altkreis Bitterfeld. Vier Städte stellen sich gegen den Landkreis. Sie fordern eine gerechtere finanzielle Ausstattung und warnen vor massiven Investitionsstopps.

Gemeinsam gegen den Landkreis - Vier Kommunen im Altkreis Bitterfeld klagen gegen Kreisumlage

Bitterfeld/MZ. - Vier von fünf Kommunen des Altkreises Bitterfeld wollen juristisch gegen den Landkreis Anhalt-Bitterfeld und den von ihm erlassenen Bescheid über die von den Kommunen abzuführende Kreisumlage für das Jahr 2025 vorgehen.