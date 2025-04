Im Zörbiger Ortsteil wird aus dem alten Feuerwehrhaus ein Bürgerhaus. Die Aktion wird getragen vom Verein „Fuhneaue erleben“ - und ist Teil des MDR-Projekts „Frühlingserwachen“. Wie das Projekt verwirklicht wurde und was Göttnitz noch gewinnen kann.

Kraftakt im kleinen Göttnitz: Wie in nur fünf Tagen in der Gemeinde ein neues Bürgerhaus entsteht

Vor laufender Kamera dokumentiert das MDR-Team, wie aus einer Idee Realität wird: Göttnitz baut sich ein Bürgerhaus – in nur fünf Tagen.

Göttnitz/MZ. - Bauschutt liegt auf der Straße, Akkuschrauber rattern im Takt, der Geruch von frischer Farbe liegt in der Luft. In Göttnitz, einem Ortsteil von Zörbig, wird nicht einfach renoviert – hier entsteht in Eigenleistung ein neues Herzstück der Dorfgemeinschaft.