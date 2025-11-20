Auf dem Bitterfelder Marktplatz gab es am Dienstag zwar keine weihnachtlichen Klänge, dennoch erfolgte der Start in die besinnliche Zeit – mit dem Aufstellen des Weihnachtsbaumes.

Kling, Kettensäge, klingelingeling: So kam der Weihnachtsbaum auf den Bitterfelder Marktplatz

Da schwebte er durch die Lüfte: der Bitterfelder Weihnachtsbaum 2025.

Bitterfeld/MZ. - Die Kettensäge singt, das Beil klopft im Takt und die schwere Maschine brummt den Bass. Harzgeruch mit einem Hauch von Diesel liegt in der Luft – ja, es ist wieder einmal so weit. Weihnachten rückt unaufhaltsam näher und das ist seit Dienstagmorgen nun auch wieder auf dem Bitterfelder Marktplatz sichtbar. Dort thront nun eine über zehn Meter große Kolorado-Tanne.