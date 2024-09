Fördermittel entscheidend Kita-Neubau in Roitzsch und Industriegebiet in Brehna: Warum der Baustart noch auf sich warten lässt

In Sandersdorf-Brehna stehen zwei große Projekte an: der Neubau einer Kindertagesstätte in Roitzsch und die Erschließung des Industriegebiets Brehna II. Beide Vorhaben hängen von der Bewilligung von Fördermitteln ab – der Start verzögert sich wahrscheinlich weiter.