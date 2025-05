Kinderfest mitten in Bitterfeld - Action und Leckereien

Trubel in der Grünen Lunge

In der Grünen Lunge werden zum Kindertag erneut Hüpfburgen aufgebaut.

Bitterfeld/MZ. - Zum neunten Mal veranstaltet der Förderverein Bitterfelder Innenstadt mitten in der Stadt zum Kindertag ein Fest. Auf dem Robert-Schuman-Platz und in der angrenzenden Grünen Lunge werden verschiedene Attraktionen aufgebaut. „Es wird wie gewohnt, aber noch viel besser werden“, sagt Vereinsmitglied Kay-Uwe Ziegler.

Freier Eintritt

Unter dem Motto „Mit Herz für Kinder“ sind am Sonntag, 1. Juni, von 11 bis 17 Uhr alle Kinder mit Eltern und Großeltern zu dem Spektakel bei freiem Eintritt eingeladen. Vor allem für Bewegungsspaß wird viel geboten. So wird wie in den Vorjahren ein Hüpfburgenpark aufgebaut. Aktiv werden kann man zudem im Sportpark, im Spielpark und auf der Trampolinanlage.

Wer es ruhiger angehen möchte, kann mit der Kindereisenbahn fahren oder eine Ponykutschfahrt unternehmen. Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können die Kinder in der Bastel- und Schminkstraße. Hier können sie ihre Gesichter in lustige Figuren verwandeln lassen. Und auch das Goldwaschen dürfte für Spaß sorgen.

Feuerwehr kommt mit der Drehleiter

Zu Gast auf dem Kinderfest ist zudem die Bitterfelder Feuerwehr. Sie wird mit der großen Drehleiter anrücken und diese ausfahren. Außerdem lockt eine Technikschau. Für Unterhaltung soll der Showtruck sorgen. Auftreten wird unter anderem der Kinder- und Jugendcircus „Fansasia“ aus Köthen. Als Überraschung für die Kinder gibt es für sie Fassbrause, Softgetränke, Kuchen, Süßigkeiten und Bratwurst gratis.