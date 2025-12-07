Brehna/MZ. - Vermutlich Kinder haben im Nikolaustag in Brehna ein Hecke in Brand gesetzt. Das hat am Sonntag, 6. Dezember, die Polizei Anhalt-Bitterfeld gemeldet. Das Feuer war am Sonnabend kurz vor 20 Uhr gemeldet worden. In der Werner-von-Siemens-Straße stand eine etwa 20 Meter lange Koniferenhecke in Flammen. Beim Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits vor Ort und führte die Löscharbeiten durch.

Im Rahmen der Befragung eines Zeugen wurde bekannt, dass Kinder eine Packung mit Wunderkerzen entzündet hatten. Als die Verpackung vollständig brannte, sollen die Kinder diese auf den Gehweg geworfen und sich anschließend in unbekannte Richtung entfernt haben. Durch Funkenflug fing in der Folge die Koniferenhecke Feuer.

Der entstandene Sachschaden an der Hecke wird auf etwa 500 Euro geschätzt.