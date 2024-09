Die Midewa hat in Friedersdorf eine Hauptwasserleitung gebaut, die in einem zweiten Anlauf an das Netz angeschlossen werden soll. Deshalb gibt es stundenlang kein Wasser. Auch andernorts sind Einschränkungen möglich.

Kein Wasser für Muldestausee-Orte - Was in Friedersdorf, Mühlbeck und Pouch passiert

Anschlussarbeiten am Wassernetz

Wegen der Arbeiten ist auch die Brücke in Friedersdorf seit Wochen dicht.

Friedersdorf/MZ. - Am Mittwoch, 11. September, wird es in den Muldestausee-Orten Pouch, Mühlbeck und Friedersdorf zwischen 8 und 20 Uhr kein Trinkwasser geben. In Muldenstein kann es zu Druckschwankungen kommen. Außerdem ist dort eine kurzzeitige Braunfärbung des Wassers möglich. Darüber hat die Midewa-Wasserversorgungsgesellschaft informiert und gleichzeitig um Verständnis der betroffenen Einwohner gebeten.

Hintergrund der Unterbrechung der Trinkwasserversorgung ist die Einbindung einer neuen Hauptleitung. Diese war in den vergangenen Wochen in der Friedersdorfer Kraftwerksstraße gebaut worden. Gleichzeitig wurden dort die Hausanschlüsse erneuert. Um die Leitung anbinden zu können, wurde zudem eine Baugrube in der Bahnhofstraße ausgehoben und dieser vollständig für den Verkehr gesperrt. Damit ist ein Durchkommen von Friedersdorf Richtung Muldenstein über die Muldebrücke offiziell nicht möglich. Die Vollsperrung wurde gerade erst verlängert und gilt nun samt weitläufiger Umleitung noch bis 23. September. Das ist deutlich länger als ursprünglich geplant.

Die Midewa bestätigt vor diesem Hintergrund, dass die Verschiebung der Anbindung der Wasserleitung und damit die Fertigstellung der Fahrbahn und die Verlängerung der Umleitung „aus technischen Gründen notwendig geworden“ waren.