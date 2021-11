Katwarn ausgelöst: Chemieunfall am Bahnhof Bitterfeld - Bahnverkehr eingestellt

Bitterfeld/MZ - Am Bahnhof in Bitterfeld ist am Freitagnachmittag ein Kesselwagen havariert. Dabei tritt eine leicht entflammbare Chemiekalie aus. Der Vorfall hat sich gegen 15.50 Uhr bei Rangierarbeiten auf Gleis 3 geeignet. Gegen 16.20 Uhr hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld „Katwarn“ ausgelöst: Anwohnern wurde geraten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Aus dem Kessel dringt sogenanntes Isopropenylbenzen aus. Rangierarbeiter hatten das Leck an einem Einfüllstutzen bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Der Stoff ist leicht entflammbar und gefährlich für Augen und Atemwege, weshalb der komplette Bahnhof gesperrt worden ist. Noch ist unklar, ob die Chemiekalie auch in die Unterführungen zwischen den Bahnsteigen eindingen konnte.

Feuerwehrleute erkunden die Lage. (Foto: Maul)

Von der Havarie ist auch der Zugverkehr betroffen

Die Bitterfelder Feuerwehr wurde zur Gefahrenerkundung hinzugerufen und konnte auch kurz vor 17 Uhr noch keine Freigabe erteilen. Auch eine Streife der Bundespolizei ist zu Absicherung vor Ort. Gegen 17 Uhr ist aber zumindest die Katwarn-Meldung für Anwohner aufgehoben worden. Im Laufe des Abends soll versucht werden, den betroffenen Wagen auf ein anderes Gleis zu rangieren, sodass der Bahnverkehr wieder aufgenommen werden kann.

Von der Havarie ist auch der Zugverkehr betroffen. Der Bahnhof ist gegen 16 Uhr vollständig für den Bahnverkehr gesperrt worden. Das betrifft unter anderem auch die ICE- Strecken zwischen Leipzig, Halle und Berlin. Diese Züge werden laut Bahn seit 16.45 Uhr umgeleitet.