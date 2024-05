Neue Wege in Raguhn Junge Gärtner wollen hoch hinaus - Wieso sie auf reiche Ernte hoffen

Grundschüler in Raguhn haben ihre eigenen Beete - aufgeteilt nach Klassen. Doch diese sind in der Höhe angelegt, so dass Bücken entfällt. Möglich wurde das dank einer Elternbitte.