Mehrere Jugendliche im Alter haben am Sonnabend gegen 21 Uhr ein Fitnessstudio in der Bahnhofstraße in Wolfen verwüstet.

Wolfen/MZ. - Mehrere Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren haben am Sonnabend, 1. Februar, gegen 21 Uhr ein Fitnessstudio in der Bahnhofstraße in Wolfen verwüstet. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld am Montag mitgeteilt.

Die Jugendlichen seien in das Fitnessstudio eingedrungen und hätten einen Feuerlöscher in den Innenräumen entleert. Durch die so entstandene Nebelwand wurde ein Feueralarm ausgelöst, Rettungskräfte rückten an. Wie sich dann schnell herausstellte, vergeblich.

Die Täter hatten derweil das Weite gesucht. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs und der missbräuchlichen Verwendung von Nothilfemitteln.