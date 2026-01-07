Aufgrund des Schneefalls hat der Jugendgemeinderat von Muldestausee einen Wettbewerb gestartet: Schneemänner, -frauen, -tiere oder andere Figuren können gebaut werden.

Jugendgemeinderat Muldestausee ruft zur Challenge: Wer baut den größten Schneemann?

Ist das nicht schon ein richtig tolles Exemplar? Der Aufruf richtet sich vor allem an Kinder, gemeinsam mit ihren Eltern, Großeltern oder Freunden ebenfalls eine Schneefigur zu bauen.

Pouch/MZ. - Auch in weiten Teilen des Altkreises Bitterfeld ist in der Nacht zum Sonntag eine Menge Schnee gefallen. „Damit hat wohl keiner gerechnet“, heißt es vom Jugendgemeinderat Muldestausee. Dessen Mitglieder haben die weiße Pracht zum Anlass genommen für eine neue Challenge, denn in Anbetracht der auch weiterhin angekündigten frostigen Temperaturen dürfte der Schnee noch einige Tage liegenbleiben.