Kathrin Eipert und ihr Orchester „Sax & Fun“ feiern 25. Geburtstag. Zusammen mit Stargast Hartmut Schulze-Gerlach stimmen sie in Brehna musikalisch auf die Adventszeit ein. Was geplant ist.

Am ersten Advent

Brehna/MZ. - Das Kinder- und Jugendsaxophonorchester „Sax & Fun“ feiert am ersten Advent in Brehna ein besonderes Jubiläumskonzert. Kathrin Eipert, die Gründerin und Leiterin des Orchesters, lädt mit den musikalischen Talenten ein, die 25-jährige Geschichte des Ensembles durch Klänge und Erinnerungen neu zu erleben. Die Veranstaltung im Kultur- und Sportzentrum Brehna beginnt am 1. Dezember um 15.30 Uhr, Einlass ist ab 14.30 Uhr.