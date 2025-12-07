Krankenhausstandort Bitterfeld-Wolfen Jederzeit gut versorgt - Herzinfarkt-Ambulanz im Goitzsche Klinikum Bitterfeld ist zertifiziert
Die Chest Pain Unit des Goitzsche Klinikum ist in den Fokus der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie gerückt. Was die Einheit in Bitterfeld so besonders macht.
Bitterfeld/MZ. - Das Goitzsche Klinikum in Bitterfeld ist für die Qualität seiner Herzinfarkt-Ambulanz, der Chest Pain Unit, erneut von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie zertifiziert worden. Das gibt das Goitzsche Klinikum in einer Pressemitteilung bekannt.