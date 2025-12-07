Die Chest Pain Unit des Goitzsche Klinikum ist in den Fokus der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie gerückt. Was die Einheit in Bitterfeld so besonders macht.

Jederzeit gut versorgt - Herzinfarkt-Ambulanz im Goitzsche Klinikum Bitterfeld ist zertifiziert

Bitterfeld/MZ. - Das Goitzsche Klinikum in Bitterfeld ist für die Qualität seiner Herzinfarkt-Ambulanz, der Chest Pain Unit, erneut von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie zertifiziert worden. Das gibt das Goitzsche Klinikum in einer Pressemitteilung bekannt.