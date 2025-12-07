weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Krankenhausstandort Bitterfeld-Wolfen: Jederzeit gut versorgt - Herzinfarkt-Ambulanz im Goitzsche Klinikum Bitterfeld ist zertifiziert

Die Chest Pain Unit des Goitzsche Klinikum ist in den Fokus der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie gerückt. Was die Einheit in Bitterfeld so besonders macht.

07.12.2025, 09:00
Chefarzt Anwar Hanna (M.) mit seinem Team der CPU
Chefarzt Anwar Hanna (M.) mit seinem Team der CPU (Foto: GZBIWO)

Bitterfeld/MZ. - Das Goitzsche Klinikum in Bitterfeld ist für die Qualität seiner Herzinfarkt-Ambulanz, der Chest Pain Unit, erneut von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie zertifiziert worden. Das gibt das Goitzsche Klinikum in einer Pressemitteilung bekannt.