Wird der Altkreis Bitterfeld zum Elchland? Die Frage macht in den sozialen Medien die Runde. Das ist der Grund.

Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Elch sorgt in Brehna und Petersroda für Aufregung

Gibt es ein oder zwei Tiere?

Brehna/MZ. - Wird der Altkreis Bitterfeld zum Elchland? Die Frage macht in den sozialen Medien die Runde. Hintergrund sind zwei Elchsichtungen am Mittwoch und Donnerstag am Bereich der Ortschaften Brehna und Petersroda. Von offizieller Seite sind die Vorfälle zwar noch nicht bestätigt. Fotos und auf der Facebook-Plattform „Polizeiwarnung Anhalt-Bitterfeld“ geteiltes Videomaterial lassen jedoch kaum Zweifel am Besuch mindestens eines Elches zu.