Bauarbeiten in Bitterfeld Innenstadtring wird eine Großbaustelle - Erste Bauphase zwischen Ratswall und Teichwall gestartet

Von Thomas Schmidt 03.03.2026, 16:48
Foto: Thomas Schmidt

Bitterfeld/MZ. - Seit Montag wird am Bitterfelder Innenstadtring gebaut. Im Bereich Teichwall, Burgstraße und Ratswall hat die Stadt den ersten Bauabschnitt zur grundhaften Sanierung gestartet. Bauamtsleiter Dirk Weber sagt: „Wir haben jetzt den Start vollzogen.“ Damit beginnt eines der größten Straßenbauprojekte der vergangenen Jahre in der Innenstadt.