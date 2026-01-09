Der jetzige Zörbiger Bürgermeister Matthias Egert (CDU) steht erneut zur Wahl für das Amt des Stadtoberhaupts. Was organisatorisch bei dem offiziellen Akt zu beachten ist.

In Zörbig gibt es nur einen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters: Wie es um die Vorbereitungen dafür steht

Zörbig/MZ. - Gewählt wird trotzdem – auch ohne Qual. Wenn die Einwohner der Stadt Zörbig am 8. Februar aufgefordert sind, den Bürgermeister für die nächsten sieben Jahre zu bestimmen, stehen zwei Dinge schon vorher fest: Es wird weder eine Stichwahl geben, noch darf sich der Gewinner auf eine Schonfrist berufen. Einziger Kandidat ist Matthias Egert (CDU), der bereits seit 2019 das Rathaus der Kommune leitet.