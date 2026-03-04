Im Klietz-Sportbad in Quedlinburg läuft schon der Countdown für den Saisonstart 2026. Wann der erfolgen soll, was bis dahin noch passiert und welche hinzukommenden Angebote das Sportpark-Gelände für Familien und Sportler noch attraktiver machen sollen.

Hochbetrieb in Quedlinburg: So wird das Klietz-Sportbad fit für 2026

Vorbereitungen für den Saisonstart im Klietz-Sportbad in Quedlinburg: Die Becken sind gereinigt und werden aktuell gerade mit frischem Wasser gefüllt.

Quedlinburg/MZ. - Der Klietz-Teich ist teils noch mit Eis bedeckt gewesen, als in den beiden wenige Meter entfernten Becken des Sportbades in Quedlinburg die Vorbereitung der Saison 2026 begonnen hat: Das Wasser aus dem Vorjahr ist abgelassen, die beiden Edelstahlbecken sind gereinigt worden. Aktuell werden sie schon wieder mit frischem Wasser gefüllt.