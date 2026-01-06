Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende in Brehna einen Zigarettenautomaten mutmaßlich mit Feuerwerkskörpern zerstört.

In der Nacht zum Sonntag - Zigarettenautomat in Brehna mit Böllern zerstört und leer geräumt

In Brehna entstand bei der Sprengung eines Zigarettenautomaten ein Schaden von mindestens 4.000 Euro.

Brehna/MZ. - Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende in Brehna einen Zigarettenautomaten mutmaßlich mit Feuerwerkskörpern zerstört. Das hat eine 45-jährige Frau angezeigt, die am Sonntagvormittag, 4. Januar, mit ihrem Hund in der Schillerstraße in Brehna unterwegs war.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge, hatten Kriminelle in der Nacht zuvor mit Feuerwerkskörpern hantiert und so das Metallgehäuse aufgesprengt. Aus dem Inneren entwendeten sie eine unbekannte Menge an Tabakwaren verschiedener Marken sowie einen derzeit noch nicht bezifferbaren Geldbetrag.

Der Sachschaden am Automaten liegt nach ersten Schätzungen der Polizei bei mindestens 4.000 Euro.