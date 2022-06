In der Bäckerei Achtert in Raguhn Arbeiten Vater und Sohn Hand in Hand

Dirk Husemann (l.) und Sohn Stephan sind die Meister in der Raguhner Bäckerei Achtert. Stollen stehen dort derzeit besonders hoch im Kurs.

Raguhn/MZ - Die Zahl 2 und die Bäckerei? „Passt“, sagt Dirk Husemann (56). „2002 habe ich den Meisterbrief gemacht. 2012 hat mein Sohn Stephan die Prüfung bestanden. Und der hat zwei Söhne, die vielleicht mal die Familientradition fortsetzen.“ Husemanns sind die Meister in der Raguhner Bäckerei Achtert. Sie führen fort, was 1936 in der Siedlung im Westteil der Muldestadt begann. Sie setzen auf Klassisches, probieren aber auch gern Neues aus.