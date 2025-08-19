Entdeckung in Pouch In den Klang des Wassers gleiten - Hörspielsommer offenbart faszinierende Geschichten
Im Poucher Kirchgarten verzaubert der Hörspielsommer die Besucher. Dabei erleben auch vier eigene Heimathörstücke von Kindern ihre Premiere. Doch das war nicht die einzige Entdeckung.
19.08.2025, 18:00
Pouch/MZ. - Am Ort des Poucher Hörspielsommers herrscht Stille. Liegestühle und Sitzsäcke laden im Kirchgarten unter der riesigen Kastanie zum Entspannen ein. Unter dem blauen Himmel zwitschert höchstens mal ein Vogel. Doch in den Ohren der ruhenden Besucher tobt das Leben. Sie lauschen Geschichten über Herzschmerz, Todessehnsucht, Liebe und Verrat, über reißende Flüsse, wilde Meere und plätschernde Bäche. Sogar von mutigen Ratten in einem Schloss ist in den Hörspielen die Rede, die per Kopfhörer zu den Gästen auf der Wiese kommen.