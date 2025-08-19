weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
Im Poucher Kirchgarten verzaubert der Hörspielsommer die Besucher. Dabei erleben auch vier eigene Heimathörstücke von Kindern ihre Premiere. Doch das war nicht die einzige Entdeckung.

Von Frank Czerwonn 19.08.2025, 18:00
Dem Klang des Wassers spürten die Besucher des Hörspielsommers nach. Dabei erfuhren sie im Gespräch von Pfarrerin Bettina Lampadius-Gaube mit Julia Hemmerling auch, wie Hörgeschichten entstehen. Silent Disco, Livemusik und Gottesdienst ergänzten das umfangreiche Programm.
Pouch/MZ. - Am Ort des Poucher Hörspielsommers herrscht Stille. Liegestühle und Sitzsäcke laden im Kirchgarten unter der riesigen Kastanie zum Entspannen ein. Unter dem blauen Himmel zwitschert höchstens mal ein Vogel. Doch in den Ohren der ruhenden Besucher tobt das Leben. Sie lauschen Geschichten über Herzschmerz, Todessehnsucht, Liebe und Verrat, über reißende Flüsse, wilde Meere und plätschernde Bäche. Sogar von mutigen Ratten in einem Schloss ist in den Hörspielen die Rede, die per Kopfhörer zu den Gästen auf der Wiese kommen.