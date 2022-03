Impfstart am Donnerstag: Interesse an Novavax-Impfstoff in Anhalt-Bitterfeld bleibt überschaubar

Anhalt-Bitterfeld/MZ - Anhalt-Bitterfeld beginnt am Donnerstag mit dem Novavax-Impfungen gegen Corona. Die Resonanz darauf ist bislang aber noch überschaubar: Gerade einmal 40 Impftermine sind trotz mehrfacher Ankündigung bislang vergeben worden. Der Antigen-Impfstoff soll als Alternative zu den bisherigen mRNA- und Vektor-Impfstoffen zunächst vor allem bei Gesundheitspersonal zum Einsatz kommen.

Gleichzeitig meldet der Landkreis Anhalt-Bitterfeld 680 neue Corona-Infektionen und weitet weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung. Es handelt sich dabei um eine Frau aus Bitterfeld-Wolfen. Damit sind seit Pandemiebeginn 325 Menschen aus Anhalt-Bitterfeld an oder mit Corona verstorben.

Als aktiv infiziert gelten derzeit noch 3.474 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird mit 1.119,5 angegeben. Zudem sind derzeit noch 17 von 33 Intensivbetten im Kreis belegt, darunter drei Corona-Patienten.

Impfungen mit dem Novavax-Impfstoff werden auch weiterhin per Telefon unter 0391/24369971 und über eine Online-Plattform an Menschen aus dem Gesundheitswesen vergeben. Die nächsten Termine sind am 3. und 9. März, danach Folgen Termine am 24. und 25 sowie 30. und 31. März.