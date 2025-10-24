Fast 40 Prozent aller Beschäftigten arbeiten außerhalb des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Besonders viele zieht es nach Dessau, Halle, Leipzig – und zunehmend in die Hauptstadt.

Immer mehr Pendler aus Anhalt-Bitterfeld – Welcher Arbeitsort an Bedeutung zunimmt

Immer mehr Menschen pendeln aus Anhalt-Bitterfeld in die Bundeshauptstadt.

Bitterfeld/MZ. - Viele kennen es: morgens hin, abends zurück. Wohn- und Arbeitsort trennen oft viele Kilometer. Auch in der Region: Fast 40 Prozent aller Beschäftigten aus Anhalt-Bitterfeld arbeiten nicht im eigenen Landkreis.