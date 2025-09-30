weather wolkig
Von Frank Czerwonn 30.09.2025, 08:05
Dem Mann wurden im Zug Handfesseln angelegt.
Dem Mann wurden im Zug Handfesseln angelegt. (Symbolfoto: DPA)

Bitterfeld/MZ. - Einen jungen Mann, der per Haftbefehl gesucht wurde, hat die Polizei am vergangenen Freitagabend, 26. September, in einem Zug nach Bitterfeld entdeckt. Das hat die Bundespolizei am Montag mitgeteilt. Noch im Zug klickten die Handschellen.