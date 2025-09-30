25-Jähriger wurde per Haftbefehl gesucht und hatte Bahnverbot. Auf der Zugfahrt nach Bitterfeld wird er trotz Gegenwehr verhaftet.

Im Zug nach Bitterfeld klicken die Handschellen - Mann wurde per Haftbefehl gesucht

Bitterfeld/MZ. - Einen jungen Mann, der per Haftbefehl gesucht wurde, hat die Polizei am vergangenen Freitagabend, 26. September, in einem Zug nach Bitterfeld entdeckt. Das hat die Bundespolizei am Montag mitgeteilt. Noch im Zug klickten die Handschellen.