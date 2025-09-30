weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Bildung im Salzlandkreis: 20 Jahre Zukunftsmacher: BBS Wema feiert Jubiläum mit Festwoche und großen Plänen

Die Berufsbildenden Schulen des Salzlandkreises feiern ihr 20-jähriges Bestehen – mit Schulfest, Charity-Lauf und einem Festakt. Welche Geheimnisse dort gelüftet werden.

Von Regine Lotzmann 30.09.2025, 10:30
Beim Festempfang für 20 Jahre Berufsbildende Schulen „Wema“ sind viele Partner geladen. Vor allem aber die Lehrkräfte.
Beim Festempfang für 20 Jahre Berufsbildende Schulen „Wema“ sind viele Partner geladen. Vor allem aber die Lehrkräfte. (Foto: Regine Lotzmann)

Aschersleben/MZ. - Was sich Sascha Bock von seinen Schülern wünscht? „Ehrgeiz. Durchhaltevermögen. Dass sie Dinge zu Ende bringen“, sagt der Schulleiter der Berufsbildenden Schulen I des Salzlandkreises „Wema“. „Für mich ist es aber auch wichtig, dass sie unsere Wema nicht nur als Schule wahrnehmen, sondern auch als Gemeinschaft.“