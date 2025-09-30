Die Berufsbildenden Schulen des Salzlandkreises feiern ihr 20-jähriges Bestehen – mit Schulfest, Charity-Lauf und einem Festakt. Welche Geheimnisse dort gelüftet werden.

Beim Festempfang für 20 Jahre Berufsbildende Schulen „Wema“ sind viele Partner geladen. Vor allem aber die Lehrkräfte.

Aschersleben/MZ. - Was sich Sascha Bock von seinen Schülern wünscht? „Ehrgeiz. Durchhaltevermögen. Dass sie Dinge zu Ende bringen“, sagt der Schulleiter der Berufsbildenden Schulen I des Salzlandkreises „Wema“. „Für mich ist es aber auch wichtig, dass sie unsere Wema nicht nur als Schule wahrnehmen, sondern auch als Gemeinschaft.“