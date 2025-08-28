Dem Kinder- und Jugendballett 1965 Sandersdorf wurde der Vereinsbus gestohlen und demoliert. Jetzt fehlt ein wichtiges Transportmittel für die kleinen Tanzmädels. Der Verein hat eine Spendenaktion gestartet, damit künftige Shows nicht ins Wasser fallen.

„Ich bin fassungslos, wie man Kinder bestehlen kann“ - Diebe lassen Vereinsbus völlig zerstört zurück

Gudrun Becker und Sylvana Menzer (l.) stehen in ihrem Fundus. Dieser muss inklusive Kids für die Auftritte von A nach B gefahren werden.

Sandersdorf/MZ. - Und plötzlich ist das Auto einfach weg – ein Schock, von dem man sich nicht so leicht erholt und einer, der Existenzen bedrohen kann.